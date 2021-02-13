باباجان يدعو المعارضة التركية للتوحد لمواجهة تعديل الدستور

جدة - نرمين السيد - وقال باباجان، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، إنه لا يجد دعوة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لوضع دستور جديد "واقعية"، مشيرا لضرورة الانتقال إلى نظام برلمانى.

وأشار باباجان إلى أنه يمكن للمعارضة تسمية مرشح مشترك فى الانتخابات الرئاسية، لكن هذا المرشح يجب أن يعد أيضا بتوفير انتقال النظام إلى برلمانى.

وأضاف باباجان أن العقلية التى تحكم تركيا فى الوقت الحالى هى عقلية خاطئة إذ لا تؤمن باستقلال القضاء، داعيا أردوغان للتوقف فورا عن التدخل فى القضاء والصحافة.