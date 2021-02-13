إصابة 10 أشخاص فى مقاطعة مياجى اليابانية جراء الزلزال

جدة - نرمين السيد - أعلن مسئولون يابانيون اليوم السبت، أن هناك تقارير أشارت إلى إصابة عشرة أشخاص على الأقل فى مقاطعة "مياجى" جراء الزلزال الذى بلغت شدته 7.3 درجة على مقياس ريختر وضرب شمالى البلاد.





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