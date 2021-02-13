غريبيل : سلطة ليبيا الجديدة أكدت دعمها لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

جدة - نرمين السيد - أكد الفيتورى غريبيل، عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، أنه لا تهاون فى إخراج المرتزقة من ليبيا، موضحا أن السلطة الليبية الجديدة أكدت على دعمها الكامل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية.





وحسبما أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية، قال غريبيل "أكدنا مرارا ألا تهاون فى إخراج المرتزقة، ولن نلتفت إلى مهلة أو زمن" مضيفا "المرتزقة سيخرجون من ليبيا بأى وسيلة". وأوضح غريبيل "تواصلنا مع السلطة الانتقالية الجديدة، وأكدت بدورها على دعمها الكامل لمسار عمل اللجنة، وخاصة فيما يتعلق بقضية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية، طبقا لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار". وأردف غريبيل "نتواصل مع الدول التى لديها مرتزقة بطرقنا الخاصة، وقد نقوم قريبا بزيارتها للضغط عليها قصد إيصال رسائل بشأن جديتنا، وإصرارنا على رحيل المرتزقة من أراضينا بأسرع وقت".

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