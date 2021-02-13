واشنطن تعرب عن قلقها من نتائج تحقيق منظمة الصحة بشأن أصل فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، فى بيان، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، "إن نتائج التحقيق بشأن فيروس كورونا يجب أن تكون خالية من تعديلات أو تدخل صينى"، داعيا الصين إلى كشف بيانات الإصابات الأولى لفيروس كورونا من أجل الاستعداد للجائحة المقبلة بشكل أفضل.
وأشار إلى أن عودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية تعنى أيضا مطالبتها بالالتزام بأرقى المعايير.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أفادت، أمس، نقلا عن محققى منظمة الصحة العالمية، بأن السلطات الصينية رفضت تزويدهم ببيانات أولية عن حالات كوفيد المبكرة التى يمكن أن تساعدهم فى تحديد "كيف" و"متى" بدأ انتشار فيروس كورونا فى الصين.
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