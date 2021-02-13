قتلى وجرحى فى اشتباكات بين فصائل مدعومة من تركيا فى عفرين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، بوقوع اشتباكات بين الفصائل المدعومة من تركيا فى مدينة عفرين السورية.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، بوقوع اشتباكات بين الفصائل المدعومة من تركيا فى مدينة عفرين السورية. وأوضحت القناة، أنه نتج عن الاشتباكات بين ما يسمى بـ "جيش الإسلام" و"اللواء 51" الموالين لتركيا فى عفرين، سقوط عدد من القتلى والجرحى.

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