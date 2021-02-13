غباء داعشى يقتل 20 من رفاقه فى العراق

جدة - نرمين السيد - وقال قائد عمليات سامراء، اللواء الركن جبار الدراجى، فى بيان، بحسب "سكاى نيوز"، إن 21 عنصرا من داعش، قتلوا بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحارى كان يسعى لتفجيرها فى إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية، فى منطقة جلام سامراء جنوبى قضاء الدور.

وأوضح أن الانتحارى، وقبل مغادرته إحدى المضافات التابعة للتنظيم، ضغط على زر منبه الصوت فى السيارة لتوديع رفاقه، متناسيا أن الزر مرتبط بشحنة التفجير، مما أدى إلى انفجار السيارة ومقتل المجموعة بالكامل.

وكانت السلطات العراقية، قد أعلنت، خلال الأسبوعين الماضيين، إطاحة عدد من قادة التنظيم، من بينهم قيادى يشغل ما يُوصف بمنصب "والى داعش" فى العراق، و"المسؤول العسكري"، فى إطار عمليات "ثأر الشهداء" التى جاءت رداً على هجوم ساحة الطيران.