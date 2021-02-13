لبنان يتسلم أول شحنة من لقاح فايزر

أفادت وسائل إعلام لبنانية بوصول الشحنة الأولى من لقاحات فايزر إلى البلاد، وهي عبار عن 28 ألف جرعة.

وذكرت شبكة "إل بي سي" أن الدفعة الأولى من لقاح فايزر وصلت إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي وسط حراسة أمنية.

كانت وزارة الصحة اللبنانية أكدت أن الدفعة الأولى من اللقاحات تصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، عصر السبت، آتية من بلجيكا، وهي مكونة مما يقارب من 28 ألفا و500 جرعة من لقاح "فايزر".

وقالت إنه من المقرر أن يتم نقلها إلى برادات وزارة الصحة العامة ليتم توزيعها لاحقا على المراكز المعتمدة في المستشفيات.

وفي تعليقه على وصول اللقاح، أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن "الجائحة بدأت منذ سنة تماما واليوم تحقق اللقاح الموعود، واستطاعت الحكومة بالرغم من كل التحديات تحقيق الحلم".

وأضاف "الحلم تحقق بدعم شركائنا من البنك الدولي ومنظمة الصحة واليونيسف والأونروا وغيرهم وهذا إن دل على شيء فهو على مصداقية وزارة الصحة العامة والشفافية والتعاطي البنّاء مع المؤسسات الدولية والأممية وهي الشريك الأساسي لتحقيق الهدف".

وتابع "ليس هناك اعتبارات طائفية واللقاح سيصل إلى كل مواطن في هذا الوطن الجريح".