المرصد السوري: تركيا تصر على تحويل أبناء سوريا إلى مرتزقة

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، تعمل على تقويض التوافق الليبي - الليبي وإحباط جهود إخراج المرتزقة من البلاد.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، في مداخلة تلفزيونية مع قناة "TEN" إن تركيا أوقفت عمليات عودة المرتزقة من ليبيا إلى سوريا منذ منتصف شهر نوفمبر.

وأضاف: "كنا ننتظر بنهاية الشهر الماضي أن تعود دفعة جديدة من هؤلاء المرتزقة البالغ عددهم 7 آلاف المتواجدين في ليبيا، ولكن الواقع كان أن هذه الدفعة تأجلت، وبدلا من ذلك جرى تجهيز دفعة جديدة لإرسالها إلى ليبيا".

وتابع: "الآن الحرب في ليبيا متوقفة، ماذا تريد تركيا، لماذا تصر على تحويل أبناء الشعب السوري إلى مرتزقة، ولماذا ترديد إبقاء هؤلاء المرتزقة في ليبيا على الرغم من أن هناك امتعاض في صفوف الكثيرين منهم، واللذين باتوا يعلمون أنهم منبوذين في ليبيا، لأنهم ليسوا جزء من الشعب الليبي".

وينص اتفاق جنيف الذي أسفر عن تشكيل حكومة ليبية جديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة، على إخراج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية في البلاد، وإجراء انتخابات في أواخر العام الجاري.