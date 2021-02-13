خوفًا من تكرار كارثة 2011.. اليابان تفحص محطة فوكوشيما 1 النووية بعد تعرضها لزلزال قوي

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، أنها تجري فحصًا لمحطة "فوكوشيما-1" النووية، بعد تعرض منطقة فوكوشيما شمال شرقي البلاد لزلزال قوي بلغت قوته 7.1 ريختر.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، كاتسونوبو كاتو، خلال مؤتمر صحفي، إنه لم يتم رصد أي حالات طارئة في محطتي "فوكوشيما-2" و"أوناجاوا" بسبب الزلزال.. أما الوضع في محطة "فوكوشيما-1" (التي تسبب تأثرها بالزلزال الكبير في 11 مارس 2011 في وقوع كارثة جسيمة)، فقال المسؤول إنه يتم توضيحه حاليا، وأفادت قناة "إن.إتش.كي" اليابانية أنه لم يتم رصد أي حالات طوارئ فيها أيضا.

وذكرت وكالة "كيودو" الإخبارية أن الزلزال خلف 8 مصابين، معظمهم بسبب سقوطهم، دون ورود تقارير عن وقوع ضحايا.