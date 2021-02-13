مصرع 4 أشخاص.. البحرين تدين هجوما إرهابيا قرب القصر الرئاسي في الصومال

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من قصر الرئاسة ومبنى البرلمان في العاصمة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.

وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في التصدي للتنظيمات والعناصر الإرهابية الخطيرة، مشددة على موقفها الثابت والرافض لكافة صور التطرف والإرهاب، والداعي لأهمية تكثيف الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب ومكافحته وتجفيف منابع تمويله.

ولقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 10 آخرون في انفجار وقع بالقرب من مقر البرلمان الصومالي.

ووفقا للتقارير الأولية، فإن تفجيرا انتحاريا وقع بالقرب من مبنى البرلمان الصومالي في العاصمة مقديشو.

ونشرت وسائل الإعلام الصومالية صورا من مكان الحادث، ويظهر في الصور حالة الدمار في المنطقة.

ومنذ أيام، أفادت وسائل إعلام مختلفة، بمقتل 12 فردًا من قوات الأمن الصومالية جراء انفجار قنبلة وسط البلاد.

ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه الهجمات الإرهابية ضد قوى الأمن تزامنًا مع محاولات الحكومة الاتفاق مع قادة الأقاليم على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قتل مسؤول بالمخابرات الصومالية في انفجار استهدف سيارته بوسط البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الأحد، إن "رئيس المخابرات لمدينة طومسريب، عبد الرشيد عبدي شيخ، قتل في انفجار لغم على جانب الطريق استهدف سيارته بالقرب من المدينة".