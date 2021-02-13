ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم.. الأزرق السماوي والحفاظ على الصدارة

ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم ، مع انطلاق اللقاء الكبير بالدوري الإنجليزي والذي يعتبر قمة مبكرة بين الفريقين نتابع معكم من خلال تغطية مستمرة نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث يستضيف ملعب الأخير واحدة من أهم المباريات الإنجليزية وصفها البعض بالقمة المبكرة، ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم لحساب الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، ويتابع الآن محبي وعشاق الساحرة المستديرة ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي.

ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم السبت الموافق 13-2-2021 في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما تبدأ مباراة مان سيتي وتوتنهام اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات المتحدة، ونتابع خلال هذا المقال ملخص نتيجة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي.

أهداف مانشستر سيتي وتوتنهام



مان سيتي 0 توتنهام رودريجو هيرنانديز دقيقة 23 (ض ج)

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الجولة الرابعة والعشرين من عمر منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم قناة بين سبورت 2 HD ويعلق على المباراة خليل البلوشي، ملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة متواجداً في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، فيما سيدخل توتنهام اللقاء متواجداً في المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة.

تشكيلة مانشستر سيتي وتوتنهام:

تشكيل مانشستر سيتي ضد توتنهام:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كانسيلو – لابورت – ستونز – زيتشينكو.

خط الوسط: جوندوجان – رودريجو – فودين – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جيسوس – رحيم ستيرلينج.

تشكيل توتنهام أمام مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: تانجانجا – سانشيز – داير – ديفيز.

خط الوسط: لوكاس مورا – هويبيرج – لاميلا – ندومبيلي.

خط الهجوم: هاري كين – سون هيونج.

ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

ينطلق الشوط الأول بعد قليل وتحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، سنتابع معكم ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم لحظة بلحظة، تابعوا معنا.

سجل اللاعب رودريجو هيرنانديز هدف التقدم لصالح مان سيتي عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء مستحقة احتسبها كم اللقاء.