تطبيق توكلنا: طريقة تفعيل خدمة إدارة التجمعات للمنشآت التجارية

قام تطبيق توكلنا الالكتروني في المملكة العربية السعودية بتوجيه أصحاب المنشآت التجارية داخل المملكة بضرورة تفعيل خدمة إدارة التجمعات من أجل الحفاظ على صحة العاملين بالمنشآت التجارية والزائرين لها من الإصابة بوباء كورونا، حيث أن هذه الخدمة هي أحد الخدمات الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل تطبيق توكلنا خلال هذه الأيام.

تطبيق توكلنا

ومن المعلوم أن تطبيق توكلنا قد تم تطويره من خلال المركز الوطني للمعلومات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم التطبيق بتقديم العديد من الخدمات التي تساعد في كشف الحالات المشتبهة بالإصابة بوباء كورونا بشكل مبكر، وذلك في حال ظهور أعراض الإصابة بالمرض، كما أنه يتم من خلاله تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من أجل استخدامها في حال تطبيق حظر التجوال داخل المملكة، كما أنه يتم من خلال تطبيق توكلنا نشر آخر تطورات والأخبار حول انتشار وباء كورونا، والمناطق التي تم عزلها داخل المملكة، بالإضافة إلى توفير المساعدات الطبية الضرورية في حال ظهور الأعراض أو وجود حالة اشتباه

تفعيل خدمة إدارة التجمعات عبر تطبيق توكلنا

وذكر تطبيق توكلنا الالكتروني في تغريدة تم نشرها عبر الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا على موقع التواصل الإجتماعي للتدوينات القصيرة تفيد بضرورة قيام أصحاب المنشآت التجارية بتفعيل خدمة إدارة التجمعات من خلال تطبيق توكلنا، وذلك من أجل التمكن من تحديد الأعداد داخل المنشئة، ومن ثم إمكانية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتي تقضي بضرورة التخفيف من التجمعات في كافة المنشآت والأماكن العامة من أجل الحفاظ على صحة الجميع من الإصابة بالكورونا.

الهدف من تفعيل خدمة إدارة التجمعات في توكلنا

وكان تطبيق توكلنا قد نفى في وقت سابق عدداً من الشائعات التي تم تداولها، والتي زعمت أن التطبيق يقوم بتسجيل المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل تلقائي، وذلك من أجل تغريم الأشخاص، إلا أن التطبيق أعلن أن الهدف هو الحفاظ على صحة جميع الأشخاص، وليس توقيع الغرامات عليهم.

طريقة تفعيل خدمة إدارة التجمعات عبر تطبيق توكلنا

ومن أجل القيام بتفعيل خدمة إدارة التجمعات عبر تطبيق توكلنا لأصحاب المنشآت التجارية فكل ماعليكم هو القيام باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى تطبيق توكلنا. القيام بالدخول إلى صفحة الخدمات. اختيار خدمة إدارة التجمعات. القيام بالضغط على تفعيل خدمة إدارة التجمعات.