عاجل..مد إجازة نصف العام لمدة اسبوع ..وتفاصيل عن شكل الامتحانات المؤجلة

مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، هذا الخبر هو الذي أعلنته مساء اليوم، اللجنة المعنية من قبل مجلس الوزراء بإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر، فقد وافقت تلك اللجنة منذ قليل، وخلال اجتماعها الذي عقد بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزار وكذلك وزير التربية والتعليم وعدد من الوزراء المعنيين بالأمر، واتفقوا على مد إجازة نصف العام الدراسي، وهذا القرار جاء في إطار الحفاظ على الطلاب كي لا يتعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة أنه بعد مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع فإن بعد انتهاء تلك المدة سيتم استئناف الدراسة في مصر، مرة أخرى في الفصل الدراسي الثاني، وكذلك البدء في تنفيذ خطة الحكومة في إجراء الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول الذي تأجل سابقا بسبب انتشار فيروس كورونا في مصر، وتلك الامتحانات ستخضع للجداول المعلنة سابقا وفقا لمنظومة وزارة التربية والتعليم في مصر.

امتحانات الفصل الدراسي الاول

من المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، بعد انتهاء الإجازة وذلك من خلال إعلان من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وكذلك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تلك الألية التي سيتم اتباعها في وضع الجدول، وأيضا الخطوات التي سيتم اعتمادها في متابعة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

شائعة تأجيل الفصل الدراسي الثاني

جدير بالذكر أنه ترددت شائعة تفيد بأن الحكومة عزمت تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، ولكن جهاز الإعلام بمجلس الوزراء أصدر منذ أيام بيانا واضحا ينفي تلك الشائعة تماما، مؤكدا أن قرار تأجيل الدراسة أو عدمه سيكون معلن بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء ومن القنوات الرسمية والشرعية فقط، وأن تلك الشائعة لم تصدر من المجلس، وأنها شائعة مغرضة هدفها إثارة الفوضي، ونوه مجلس الوزراء على ضرورة عدم الإلتفات لتلك الشائعات وعدم الانسياق خلفها، وكذلك ضرورة أن تتحرى المواقع الاخبارية المختلفة، وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي الدقة في نقل مثل تلك الأخبار.

وفور الإعلان عن قرار مد إجازة نصف العام الدراسي الأول لمدة أسبوع مرة أخرى، تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا القرار بسعادة بالغة، وتناولت الصفحات الساخرة “كوميكسات” حول هذا القرار الذي يعتبره بعض الطلاب راحة لهم من عناء الدراسة.