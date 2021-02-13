شروط الحصول على جوال بالتقسيط من اتصالات السعودية stc

توفر شركة اتصالات السعودية مزايا وخدمات عديدة لعملائها في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن تقسيط الجوالات من stc بتقديم الطلب إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني، وذلك في 8 خطوات بسيطة، حال استيفاء 5 شروط ضرورية لإتمام الخدمة بنجاح، فيما يأتي ذلك في ظل تفوق الشركة ومنافستها القوية في سوق الاتصالات السعودية الذي بدأت فيه منفردة في عام 2002م، وقد تقدم عرض الشراء بدون دفعة أولى بعد موافقتها الفورية، إضافة إلى أن التمويل قد يصل إلى 30 ألف ريال، مع فترة سداد تصل إلى سنتين، وبدون كفيل أو رسوم إدارية.

وأتاحت شركة إس تي سي هذه الخدمة لجميع شرائح العملاء من مواطنين ومقيمين، وموظفين ومتقاعدين، فيما يكون المتقدم للحصول على الهاتف بالقسط، مؤهل وفقًا للحالة الوظيفية والعمر ومدة الخدمة وصافي الراتب.

تقسيط الجوالات من stc

وعن كيفية تقسيط الجوالات من stc التي تشغل بال كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، فإن الشركة توضح ذلك بكل سهولة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع شركة الاتصالات السعودية. ننقر على mystc ونبدأ في إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب. نختار نوع الحساب سواء للأفراد أو للشركات. تحديد نظام التقسيط وطريقة الدفع التي تناسب المستخدم. يجب أن نحدد أفضل باقة تقسيط من العروض المتاحة. يجب تحديد نوع الهاتف الجوال واللون والماركة والموديل. تأكيد حجز الحصول على الهاتف الجوال عن طريق الشركة. مراجعة الطلب وتحديد موعد استلام الجوال أو استلام المبلغ لشرائه.

شروط الحصول على جوال بالقسط من اتصالات السعودية

فيما حددت شركة الاتصالات السعودية عددًا من الشروط التي يجب توفرها من أجل الحصول على هاتف ذكي بالتقسيط، وذلك على النحو الآتي:

من الضروري تسجيل المعلومات الخاصة بالعميل بشكل صحيح. وجود ضمان للالتزام بسداد سعر الهاتف الجوال في المواعيد المُحددة. تحمل أي تبعات في حالة الرغبة بإلغاء الخدمة. إضافة مبلغ على السعر الأساسي للهاتف الجوال نظير خدمة التقسيط. الموافقة على الشروط والأحكام التي وضعتها الشركة.

يذكر أننا نشرنا في هذا الموضوع كيفية التقديم على تقسيط الجوالات من stc في 8 خطوات عبر موقع الشركة على شبكة الإنترنت، كما أشرنا إلى 5 شروط يجب أن تتوفر للحصول على هاتف من الشركة بالقسط.