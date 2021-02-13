طريقة التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للنساء 2021 عبر منصة أبشر للوظائف

التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442 يعتبر واحد من ضمن الأشياء التي تهم الكثير من النساء في المملكة العربية السعودية الذين يريدون الألتحاق في قوات الشرطة السعودية برتبة جندي أول، وخاصة بعد ما أعلنت هذه الكلية التابعة لوزارة الداخلية عن فتح باب التقديم فيها للدراسة في كافة التخصصات المطلوبة.

كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442

تعتبر هذه الكلية وأحدة من ضمن الكليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والتي تم إنشائها في مدينة الرياض عام 1935 ميلادياً، ويحصل الخريجين من هذه الكلية علي رتبة جندي أول ويعملون في مختلف القطاعات المختلفة للوزارة، وتهدف هذه الكلية إلي تدريب الطلاب علي العمليات العسكرية والمهمات الصعبة التي تهد إلي حماية أمن وسلام المملكة العربية السعودية.

شروط الكلية الأمنية 1442

حددت الكلية عدد من الشروط الذي يجب إن يتوافر حتي تستطيع المرأة السعودية التقديم في هذه الوظائف حيث جاءت هذه الشروط في النحو التالي:

يشترط إن تكون المتقدمة مواطنة سعودية الجنسية ومن أبويين سعوديين.

إن تكون ولدت وتربت مع أهلها داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

إن لم يسبق لها الزواج من رجل أجنبي.

يشترط إن تكون حاصلة علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل أو ما يعادلها.

إن كتنت متقدمة لوظائف التخصصات الطبية يجب إن تكون خضعت لأختبار الرخصة المهنية.

يشترط أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك.

عدم وجود عليها أي من الأحكام القضائية من قبل.

يشترط إن لم يتم فصلها من قبل من الكليات العسكرية.

يجب أن يكون لها بطاقة هوية مستقلة.

طريقة التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للنساء 2021

يتم التقديم في هذه الكلية الأمنية عن طريق منصة أبشر للوظائف التابعة لوزارة الداخلية حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة التي تتخلص في السطور التالية وهي:

الأنتقال إلي موقع منصة أبشرللوظائف علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول عن طريق بيانات النفاذ الوطني.

اختيار الوظائف المتاحة من القائمة.

بعد ذلك تقوم باختيار الكلية.

اختيار تسجيل جديد.

تكتب المتقدمة البيانات الشخصية لها.

تقوم برفع الأوراق المطلوبة.

الضغط علي زر التقديم.