توقيف 30 قياديا من رموز نظام البشير بتهم تمويل الإرهاب فى السودان

جدة - نرمين السيد - أوقفت شرطة ولاية القضارف بالسودان 30 شخصية بين القياديين فى نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بناء على مذكرة صادرة عن النيابة العامة بتهم بعضها يتعلق بتمويل الإرهاب، حسبما أفادت قناة "العربية" اليوم السبت.





وقيدت النيابة العامة إجراءات قانونية بحق عناصر نظام البشير بموجب مواد من قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، إضافة إلى مادتين من القانون الجنائى المتعلقة بتقويض النظام الدستورى وإثارة الحرب ضد الدولة. وأوقفت النيابة العامة عناصر نظام البشير بجرائم تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وهى مواد خاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاشتراك الجنائى والتحريض، إضافة إلى تقويض النظام الدستورى وإثارة الحرب ضد الدولة. وأصدرت النيابة العامة فى ولاية القضارف أوامر القبض بناء على خطاب صادر من لجنة التفكيك وإزالة التمكين، التى تتهم أنصار النظام السابق بالتحريض على عمليات نهب وإحراق سيارات ومقرات حكومية فى ولايات دارفور وكردفان الأسبوع الفائت.

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