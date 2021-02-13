اليابان تجرى فحصا لمحطة فوكوشيما النووية بعد الزلزال العنيف

جدة - نرمين السيد - وضرب زلزال مدمر، مساء اليوم السبت، تحت البحر، شمال شرق اليابان ووصلت قوته لأعلى من 7 درجات، فيما وصلت تداعياته إلى العاصمة طوكيو، حيث شعر سكانها به.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بإن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا.

وتسبب الزلزال فى انقطاع الكهرباء عن 8.500 أسرة فى محافظة مياجى شمال شرقى اليابان، وإصابة 10 أشخاص.