جونسون : متفائل بإمكانية تخفيف قيود كورونا قريبا

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، اليوم السبت، عن تفاؤله بإمكانية تخفيف بعض قيود العزل، مع اقتراب الحكومة من تحقيق ما تسعى إليه من تطعيم 15 مليونا من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.





وقال جونسون الذى سيعلن خارطة طريق للخروج من العزل يوم 22 فبراير: "أنا متفائل، لن أخفى الأمر عنكم، أنا متفائل لكن علينا أن نكون حذرين"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن إعادة فتح المدارس تظل لها الأولوية أملا فى عودتها فى الثامن من مارس.

ولفت جونسون إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالمرض لا يزال مرتفعا للغاية مع تسجيل أكثر من 15 ألف حالة يوم الجمعة وكذلك عدد الوفيات لكنه قال إن الأعداد "ربما بدأت فى الانخفاض بسرعة كبيرة".

وسجلت بريطانيا أكثر من 120 ألف وفاة بكوفيد-19 وكانت أول دولة غربية تبدأ التطعيم الجماعى فى ديسمبر حيث تلقى أكثر من 14 مليون بريطانى الجرعة الأولى من اللقاح.