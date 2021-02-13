الصحة العالمية تقدم طلبًا عاجلًا إلى الصين بشأن كورونا

أعلن عضو فريق تحقيق منظمة الصحة العالمية في الصين، دومينيك دواير، اليوم السبت، أن فريق التحقيق طلب من الصين تقديم البيانات الأولية عن الإصابات الأولى بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في ووهان.
وقال دواير في تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء، إن فريق التحقيق طلب من الصين توفير البيانات الأولية حول المصابين البالغ عددهم 174 شخصًا، اللذين أصيبوا بالمرض في ديسمبر عام 2019.
وأوضح دواير أن تلك البيانات تتمثل في فحوص هؤلاء المصابين، وأجوبتهم حول سؤالهم عن الأعراض التي يشعرون بها.
وأشار دواير إلى أن السلطات الصينية قدمت الكثير من المواد حول الفيروس، لكن مسألة الوصول إلى بيانات المصابين الأوائل سيتم ذكرها في التقرير النهائي للفريق.
جاء ذلك بعدما شككت الولايات المتحدة في التقارير الصادرة عن فريق التحقيق حول منشأ فيروس كورونا، داعية الصين إلى تقديم البيانات اللازمة للكشف عن حقيقة منشأ هذا الفيروس.
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