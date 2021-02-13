طريقة إخفاء الصورة الشخصية في تطبيق توكلنا للتصاريح الأمنية 1442

كيفية إخفاء الصورة الشخصية في تطبيق توكلنا يعتبر ذلك وأحد من ضمن الأشياء التي يبحث عنها علي الشبكة العنكبوتية الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بمعرفة الطريقة الصحيحة التي يتم إستخدامها في عملية حذف الصورة الشخصية للنساء في التطبيق من إجل الخصوصية.

إخفاء الصورة الشخصية في تطبيق توكلنا

يسمح برنامج التصاريح الأمنية السعودي لجميع المواطنات في المملكة بالقيام بعملية حذف الصورة الشخصية المسجلة في حسابهم، وذلك من ضمن الحفاظ علي خصوصية النساء، ويعد برنامج التصاريح الأمنية هو وأحد من ضمن أهم البرامج الخاصة بالحكومة في المملكة والذي يعمل بنظام الذكاء الأصطناعي لمساعدة المواطنين والوافدين في استخراج تصاريح الخروج من المنزل وقت حظر التجوال وأيضاً معرفة عدد الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا.

خطوات التسجيل في توكلنا

التسجيل في هذا التطبيق يعتبر أمر ضروري لجميع المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يتمكنوا من الحصول علي تصاريح مغادرة المنزل في وقت حظر التجوال، ويتم التسجيل في التطبيق عن طريق القيام بالأتي:

تحميل التطبيق من المتجر جوجل بلاي للإندرويد أو أبل ستور للأيفون.

تثبيت التطبيق علي الهاتف.

فتح التطبيق ثم أختيار من الصفحة الرئيسية إنشاء حساب جديد.

تكتب أسم المستخدم في الحقل الأول لكتابة البيانات.

بعد ذلك تكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة في المكان المخصص له.

تكتب تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري أو الميلادي.

تحديد عنوان المنزل من خرائط جوجل أو كتابة العنوان الوطني.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهاتف المحمول.

إدخال رقم سر لحسابك في المكان الخاص به.

الضغط علي زر التسجيل.

طريقة إخفاء الصورة الشخصية في تطبيق توكلنا

يتم حذف الصور الشخصية في البرنامج للنساء عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي نذكرها لكم في السطور التالية:

فتح تطبيق توكلنا علي الهاتف المحمول.

تكتب رقم الهوية ثم رقم السر.

إدخال رقم التحقق المرسل في رسالة نصية.

الضغط علي زر الدخول.

من القائمة اختيار البيانات الشخصية.

بعد ذلك اختيار علي خيار الخصوصية.

إختيار اخفاء الصورة الشخصية.

الضغط علي زر الحفظ.