رابط تحميل تطبيق توكلنا 2021 للحصول على تصاريح الخروج في المملكة

تحميل تطبيق توكلنا ، تبذل المملكة العربية السعودية مجهود كبيرا من أجل حماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد، لذا قامت الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصتناعي سدايا بإطلاق تطبيق توكلنا الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية، وهم من أهم التطبيقات الإلكترونية التي تم إطلاقها بالتزامن مع وقت انتشار فيروس كورونا وكان الهدف الرئيسي من إطلاق تطبيق tawakkalna app هو الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والمتابعة الصحية للمواطنين، كما يقدم الكثير من الخدمات الأخري التي تهم المقيمين والمواطنين والزائرين في المملكة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط تحميل توكلنا للحصول على تصاريح الخروج في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تحميل تطبيق توكلنا

أصبح من الضروري جدا تحميل تطبيق توكلنا لدي جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية نظرا لما يقدمه من خدمات هامة مثل، يمكن من خلال tawakkalna الحصول على تصاريح الخروج وقت الحظر، والحصول على تصاريح الخروج إلى الأماكن العامة والأسواق وأماكن التجمعات التي تحتاج إلى تصاريح خروج، كما يمكن من خلال توكلنا الإبلاغ عن حالات الإصابة المشتبه فيها بعد التأكد من الإعراض وسوف تقدم وزارة الصحة الرعاية اللازمة لهم، لذا يجب على جميع المواطنين تنزيل تطبيق توكلنا للاستفادة من تلك الخدمات الهامة .

رابط تحميل تطبيق توكلنا على الجوالات

وفرت الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصتناعي سدايا للمواطنين والمقيمين والزائرين في المملكة العربية السعودية رابط تحميل برنامج توكلنا على الهواتف الأندرويد والأيفون، يمكنك من خلال الهاتف الأندرويد الدخول إلى متجر جوجل بلاي وتنزيل تطبيق توكلنا اندرويد ، إما إذا كان الهاتف أيفون فيمكنك الدخول إلى متجر آبل ستور ثم تنزيل تطبيق توكلنا بكل سهوله، أو من خلال الدخول إلى موقع توكلنا الرسمي وسوف تجدون بداخله روابط تحميل برنامج توكلنا .

ألوان تطبيق توكلنا واللون المسموح لدخول الأماكن العامة والأسواق في المملكة

يوجد في تطبيق توكلنا ويب 6 ألوان مختلفة لكشف الحالة الصحية للمواطنين بخصوص فيروس كوفيد 19، ومن خلال هذه الألوان تحصل على تصاريح الخروج إلى الأماكن العامة والأسواق في المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم على ماذا تدل هذه الألوان الستة الموجودة في توكلنا سدايا ، وما هي الألوان المسموح لها بالدخول إلى الأماكن العامة والأسواق :

( اللون الأخضر ) يدل على أن الشخص سليم ويسمح له بدخول الأماكن العامة والأسواق .

) يدل على أن الشخص سليم ويسمح له بدخول الأماكن العامة والأسواق . ( اللون الأحمر ) يدل على أن الشخص سليم، ولكن لا يمكنه الخروج عند وجود حظر التجول، ولكن يسمح له بدخول الأماكن العامة والأسواق أثناء فترة السماح بالتجول .

) يدل على أن الشخص سليم، ولكن لا يمكنه الخروج عند وجود حظر التجول، ولكن يسمح له بدخول الأماكن العامة والأسواق أثناء فترة السماح بالتجول . ( اللون البرتقالي ) يدل على أن الشخص مخالط ويسمح له بالخروج، ولكن لا يمكنه الدخول إلى مقرات العمل والأماكن العامة المغلقة .

) يدل على أن الشخص مخالط ويسمح له بالخروج، ولكن لا يمكنه الدخول إلى مقرات العمل والأماكن العامة المغلقة . ( اللون البني ) يدل أن الشخص مصاب بالفيروس، ولا يمكنه الخروج .

) يدل أن الشخص مصاب بالفيروس، ولا يمكنه الخروج . ( اللون الأزرق ) يدل على أن الشخص قادم من السفر من خارج المملكة العربية السعودية، ولا يمكنه الخروج بتاتا .

) يدل على أن الشخص قادم من السفر من خارج المملكة العربية السعودية، ولا يمكنه الخروج بتاتا . ( اللون البنفسجي ) يدل أيضا عل أن الشخص قادم من السفر من المملكة، ولا يمكنه الخروج بتاتا .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط تحميل تطبيق توكلنا للحصول على تصاريح الخروج لدخول الأماكن العامة والأسواق في المملكة، وأيضا على معاني الألوان الموجودة في تطبيق توكلنا .