خطوات تسجيل الاختبار التحصيلي 2021 عبر منصة قياس

تسجيل الاختبار التحصيلي 2021 عبر منصة قياس تعتبر واحدة من ضمن الأشياء التي يقوم الكثير من الطلاب في الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية بالبحث عنها عبر شبكة الأنترنت وذلك لأن يعرفون الطريقة الصحيحة التي تستخدم في عملية التسجيل للاختبار والذي يعد من أهم الاختبارات التي تقام للثانوية العامة في المملكة.

تسجيل الاختبار التحصيلي 2021

الاختبار التحصيلي هو وأحد من ضمن الاختبارات التي تقام من قبل هيئة التدريب وتقويم التعليم في المملكة العربية السعودية حيث إن هذا الاختبار مخصص لطلاب الثانوية العامة وذلك من أجل قياس قدرة الطالب علي تحصيل المواد الدراسية المختلفة في المرحلة الثانوية ومدي قدرة الطالب علي الدراسة في المرحلة الجامعية بالمملكة، ويتم عقد الاختبار في المواد العلمية والأدبية فقط وليس في كل المواد المقررة علي الطالب.

طريقة سداد رسوم اختبار التحصيلي

يتم تحصيل رسوم بقيمة 100 ريال علي الامتحان الورقي بينما يتم تحصيل رسوم 150 ريال سعودي عن الامتحان المحوسب ويستطيع الطالب سداد الرسوم عبر مباشر الراجحي عبر الأتي:

الذهاب إلي موقع مباشر الراجحي علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم كلمة السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الرئيسية سداد الفواتير.

اختيار سداد رسوم اختبار التحصيلي.

تقوم بكتابة موفتر قياس في المكان المخصص له.

بعد ذلك تكتب البيانات الشخصية التي تتطلب منك.

تقوم بكتابة قيمة المبلغ الذي ترغب في سداده.

الضغط علي زر الدفع.

طريقة تسجيل الاختبار التحصيلي 2021

يتم التسجيل في الاختبار إلكترونياً عن طريق موقع منصة قياس وحتي يتمكن الطالب من التسجيل يجب علية القيام بالخطوات التالية:

الذهاب إلي موقع منصة قياس علي شبكة الأنترنت.

تكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة.

إدخال رقم السر لحسابك.

إدخال رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

اختيار من القائمة الجانبية تسجيل التحصيلي.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية للطالب في المكان المخصص له.

تحديد مكان قياس القريب من الطالب.

بعد ذلك يقوم الطالب بتحديد الموعد المناسب له لإداء الاختبار.

تحديد نوع الاختبار ورقي أو محوسب

الضغط علي زر التسجيل.