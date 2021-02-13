شروط وخطوات توثيق البصمة في الجوزات السعودية 2021

كيفية توثيق البصمة في الجوزات السعودية يعتبر ذلك السؤال وأحد من ضمن الأسئلة التي تطرح من قبل الكثير من المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية بعد إن قامت الإدارة العامة للجوزات في المملكة بالإعلان عن ضرورة توثيق البصمات الخاصة باليد في جواز السفر وذلك لأن يتم الأستفادة من كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين والوافدين.

توثيق البصمة في الجوزات

إعلنت إدارة الحوزات في وزارة الداخلية بأنة يجب علي جميع الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية أن يقومون بتوثيق البصمات في إدارة الجوزات وذلك لأن يقومون بالإستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجوزات علي شبكة الأنترنت، ويهدف توثيق البصمة إلي توفير نوع من الأمان والتعرف علي الوافد بسهولة.

شروط توثيق البصمة عبر أبشر

وضعت وزارة الداخلية عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يستطيع المقيم القيام بتوثيق البصمات عن طريق منصة أبشر حيث تتلخص هذه الشروط في النحو الأتي:

أن يكون سن الوافد لا يقل عن ستة سنوات وبالنسبة للمواطنين يجب إن لا يقل عمر المواطن عن 15 سنة.

إن يكون الوافد أو المواطن السعودي متواجد داخل المملكة العربية السعودية.

أذا كان المتقدم وافد في عمر أقل من 18 سنة يجب إن يكون الأب والأم مقيمين في المملكة.

يجب إن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر علي الأقل.

إن تكون بطاقة الإقامة سارية المفعول.

ينبغي أن يكون سجل الوافد خالي من المخالفت المرورية.

طريقة توثيق البصمة في الجوزات

حتي تتمكن من توثيق البصمة يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي تتلخص في السطور التالية:

الأنتقال إلي موقع منصة أبشر علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم كلمة السر.

من القائمة أختيار الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك توثيق شرائح الأتصالات والبيانات.

بعد ذلك تقوم باختيار توثيق الشرائح.

تحديد نوع شريحة الهاتف المحمول في المكان المخصص له.

إدخال البيانات التي تتطلب منك.

تكتب رقم الهاتف المحمول في المكان الخاص بة.

الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.

يرسل لك رسالة علي الهاتف بتوثيق البصمة.