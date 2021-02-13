هذه أحدث إحصائية لأعداد المصابين بكورونا

هذه أحدث إحصائية لأعداد المصابين بكوروناكشفت اخر الإحصاءات عن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في العالم الـ 108.16 مليون شخص، وعدد الوفيات بسبب الفيروس مليونين و485205 وفيات.

وأظهرت الإحصاءات والتي تناقلتها وكالات الانباء ان الولايات المتحدة تصدرت دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، وبإجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس 27 مليون و561561 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 481258 وفاة.

وبينت المصادر ان الهند جاءت ثانية بتسجيل 10 مليون و892 746 حالة إصابة بهذا الفيروس، و155550 وفاة بسببه.

وفي الدول العربية، سجل العراق أعلى إجمالي من حالات الإصابة بفيروس (كورونا) حتى اليوم، حيث بلغت 639438 حالة، وتسبب هذا الفيروس بموت 13157 شخصاً في البلاد أيضاً.

كما احتل المغرب المركز الثاني من حيث عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إذ بلغت 477656 حالة، في حين أن عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس وصل إلى 8450 وفاة.