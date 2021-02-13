"يا مستعجل فراقي" تعيد محمد ثروت للواجهة.. أغنية تخطت مليون

بأكثر من مليون مشاهدة في ساعات قليلة، جعلت أغنية "يا مستعجل فراقي" مغنيها الفنان المصري محمد ثروت يتصدر محركات البحث، وموقع يوتيوب، في الوقت الذي يعود فيه المطرب الأشهر في تسعينيات القرن الماضي إلى الساحة الفنية وسط حالة من الجدل حول نوعية الأغاني المقدمة في مصر.

ساعات قليلة من طرحه لأغنية "يا مستعجل فراقي" على يوتيوب، حتى أصبح المغني الذي نجح منفردًا في تقديم أعمال مختلفة للأطفال، والرومانسي والوطني وأيضًا الديني"، تريند على موقع المشاهدات الأهم، يقول ثروت لموقع "دوت الخليج": "الأغنية حققت نجاحاً كبيراً، حيث ارتبطت بزاوية أخرى من الاحتفال بعيد الحب.. وهم الأشخاص غير المرتبطين عاطفيًا".

يامستعجل فراقي

يفتخر الفنان المصري محمد ثروت بكونه الوحيد الذي لحن له نخبة من الملحنين الأساطير أكثر من غيره، فكان لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب السابقة الأولى لإخراج موهبة ثروت إلى الإذاعة المصرية، ليتناوب عليه بعدها كبار الملحنين مثل محمد الموجي و منير مراد ومحمد سلطان و حلمي بكر و عمار الشريعي.

ويرى ثروت أن الفن المصري ثري، مليء بالتجارب الحديثة، وعلى عكس كثيرين من نجوم جيله الذين كان لهم الانتشار الواسع في التسعينيات.

ويشير ثروت إلى أن النوع الجديد من الموسيقى والغناء في مصر سواء المهرجانات أو الراب لا يجب وقفه على العكس، قد يؤدي ذلك لانتشاره حتى لو لم يكن يستحق، لكن ترك المساحة هو ما يؤدي لفلترة الجيد عن السيء.

يا مستعجل فراقي، أغنية لمحمد ثروت يشاركه في إخراجها نجله أحمد، حيث يعد صاحب تحديد موعد إطلاقها عبر موقع "يوتيوب" للتزامن مع عيد الحب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، حيث يعتبر ثروت أن هذه التوليفة كانت سببًا أيضًا في نجاح الأغنية خلال هذه الفترة البسيطة.

ويكشف ثروت لموقع "دوت الخليج" أن النجاح الهائل لـ"يا مستعجل فراقي" جعله يفكر جديًا في إعادة إنتاج بعض أعماله التي لا زالت عالقة مع الجمهور المصري، سوى على مستوى الأطفال مثل أغنية "جدو علي" التي تربى عليها أجيال كثيرة في مصر، أو بعض الأغاني الرومانسية الهامة.

تجربة جديدة

تتخطى مسيرة ثروت الـ35 عاما، لكن مازال الشباب يرى فيه مغني يمثل مشاعرهم ومواقفهم الصعبة، حيث يؤكد أن "مستعجل فراقي" حققت نجاحا لأنها مثلت موقف معين، أشخاص يعانون من فراق لأحبتهم ومن ثم يسمعها الجميع في ظرف مرتبط أيضًا بعيد الحب الذي تزيد فيه أغاني الحب والغرام للمرتبطين فقط بعيدًا عن فئات آخري يحتفلون به على طريقتهم.

يؤكد ثروت أن غيابه الفترة الماضية عن الساحة كان إعلاميًا وليس فنيًا، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية التي حققت أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب، ومنها "المناجاة 1و2" وضمت أكثر من 6 أشخاص على المسرح، حيث شارك فيها دعاة وفنانين، لكن عدم ترويجه لهذه الأعمال صحفيا وإعلاميا وعدم تفضيله الظهور المتكرر أدى لعدم تسويقها بالشكل المطلوب.

مسيرة حافلة

قدم ثروت أعمالًا مختلفة، دخل التمثيل وحقق فيه نجاحًا، لكن يأمل ثروت في حديثه لموقع "دوت الخليج" أن يواصل على نفس النهج، "كفى احترام الجمهور على مدار هذه السنوات، هذا تكريم لا يضاهيه أي شيء في حياتي"، مشيرًا إلى أن النجاح الكبيرة للأغنية شجعه على تقديم المزيد من العمل الذي سيجعل الجمهور سعيدًا خلال الفترة المقبلة.