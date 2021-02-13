ليفربول يضع عينه على نجم ليدز.. و5 سيضحي بهم

يسعى ليفربول الإنجليزي لتعزيز خط هجومه، بأحد المواهب الواعدة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن "لموازنة الحسابات"، سيضطر النادي للتخلي على 5 من لاعبي الفريق.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس"، يسعى ليفربول للتعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا، لاعب نادي ليدز يونايتد، لتعزيز خط هجومه الذي تراجع مستواه هذا الموسم.

ووفقا للصحيفة، قد يضطر ليفربول للتخلي عن 5 من لاعبي الفريق، لتمويل الصفقة ماديا، وربما تمويل صفقة أخرى الصيف المقبل.

وحددت "إكسبريس" اللاعبين الخمس وهم السويسري شيردان شاكيري، والبلجيكي ديفوك أوريغي، جنبا إلى مع ثلاثي الفريق الذي يلعبون في أندية آخرى في الوقت الحالي على سبيل الإعارة وهم ماركو غروجيتش في بورتو البرتغالي، وثنائي كارديف سيتي شي أوجو وهاري ويلسون.

وقد تصل صفقة انتقال رافينيا إلى 30 مليون يورو الصيف المقبل، بعد أن ارتفع سعره هذا الموسم نظرا لتألقه في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى المدرب الألماني يورغن كلوب لتعزيز خياراته في خط الهجوم، خاصة مع نجاح تجربة البرتغالي ديوغو جوتا، الذي جاء لليفربول هذا الموسم وقدم إضافة نوعية كبيرة للفريق.