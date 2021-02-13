فاجعة جديدة في لبنان.. تركوه يحتضر في المستشفى وحيدا

عاد ملف الإهمال الطبي في لبنان إلى الواجهة من جديد، السبت، بعدما توفي رجل في إحدى مستشفيات جبل لبنان، ويقول ذووه إن السبب يتصل بإهمال طبي.

وفي التفاصيل، فجعت بلدة المنصورية في جبل لبنان، الجمعة، بوفاة ابنها، رجل الأعمال، ريشار واكيم (54 عاما) الذي يعمل في قطاع البناء.

وإذا كانت قصة واكيم قد وصلت إلى وسائل الإعلام، فإن شابا آخر توفي قبل أيام في بيروت بسبب الإهمال الطبي، لكن قصته لم تحظ بتغطية إعلامية.

ووفق ما أفادت عائلة واكيم، وبحسب مصادر موقع "دوت الخليج "، أدخل واكيم إلى مستشفى"بيل فيو" الخاص في منطقة المتن بجبل لبنان للعلاج إثر اصابته بفيروس كورونا، قبل أكثر من أسبوع.

لكن المستشفى ردت عليه، عبر مديرها قائلة: "نحنا مش مطعم لنزيد كرسي ..عليكم الإنتظار هناك لائحة طويلة".

ومع مرور الوقت، ساءت حالة المريض إلى أن دخل إلى المستشفى المذكور عبر "واسطة "، وهناك بحسب شهادة مقربين، لم ينل الراحل العناية والعلاج، وكانت المعاملة دون المستوى والإهمال واضح.

وذكرت تفاصيل أكثر قسوة، إذ تُرِك المريض لساعات طويلة لوحده وبالرغم من حالته المتدهورة كان عليه يعتني بوالده المسن في نفس الغرفة معه والمُصاب أيضاً بفيروس كورونا بعد أن يترك الممرض وجبات الطعام على الطاولة ويسرع بالخروج.

وتؤكد العائلة احتفاظها برسائل صوتية موثقة للراحل يستنجد فيها بإخوته لإخراجه من المستشفى لسوء المعاملة، وعندما طلبت العائلةً نقله إلى مستشفى آخر لمتابعة علاجه رفضت المستشفى استدعاء سيارة الإسعاف.

وتقول: "بقي المريض تحت الخطر عدة ساعات وعائلته تحاول طلب سيارة الصليب الأحمر المنشغل بنقل المصابين ونقل المريض بين الحياة والموت حيث ظل تحت التنفس الاصطناعي وحاولوا بشتى الطرق إنقاذه من مضاعفات المرض والإهمال إلا أنه توفي فجر اليوم".

وزارة الصحة ترد

هذه القصة المؤلمة التي نقلها موقع"دوت الخليج " إلى وزارة الصحة العامة في لبنان.

وذكرت مصادر الوزارة: "علمنا بالأمر وفتحنا تحقيقاً بالحادثة ، وكلفنا مدير العناية الطبية بالوزارة الدكتور جوزيف الحلو الذي باشر التحقيق".

وتابعت: "لن تتهاون الوزارة مع مثل هذا الإهمال في حال أثبت التحقيق ذلك وستتابع الأمر مع الجهات المعنية".

وأردفت: "أن الوزارة قامت بالتحقيق في حالة وفاة مريض سابقة أمام مستشفى سان تيريز قرب بعبدا وأحيلت الى المدعي العام وتجري متابعتها ".

كورنا كشفت المستور

بدوره، كشف رئيس الهيئة الوطنية الصحية في لبنان، إسماعيل سكرية، خبايا وباء كورونا في القطاع الصحي وأسباب التقصير في العلاج.

وقال سكرية في مقابلة مع موقع "دوت الخليج": "ما حصل غير مقبول، وهذه ليست المرة الأولى التي يموت في المواطن اللبناني بسبب الإهمال في المستشفيات وعلى أبوابها".

واعتبر أن أحد أبرز أسباب الوفاة في لبنان خصوصاً في الأونة الأخيرة يعود إلى أن بعض المستشفيات التي لا تمتلك المستوى المطلوب من العناية والمعايير الصحية المطلوبة، إضافة إلى تدني مستوى العنصر البشري.

ولفت إلى أنه سابقاً "كانت الأمور ترتب في المستشفيات أثناء زيارة لجان التصنيف وقد وصل الأمر في بعض المستشفيات إلى استئجار بعض التجهيزات التي تنقص المستشفى قبل وصول لجنة التصنيف".

وهناك مثلا إحدى أهم المستشفيات التي دفعت مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية لتشغيل نظام التكييف والتبريد ليوم واحد حتى تنجح في كشف التصنيف وكل ذلك كشفته كورونا اليوم، بحسب سكرية.

وكشف سكرية عن حالة وفاة مشابهة لشاب لبناني توفي الأسبوع الماضي، مستغرباً عدم تركيز الإعلام على وفاته علماً بأنه توفي في أحد أهم المستشفيات في العاصمة بيروت.

وأضاف "هذه المستشفى لا تستقبل مرضى كورونا لغاية اليوم والسبب الأسعار النخبوية، إلا أن الوفاة التي حصلت فيها هي جريمة خصوصا أن والدة المتوفى صرحت بأن إبنها مات مخنوقاً (ربما بسبب عدم توصيل جهاز الأوكسيجين بالطريقة الصحيحة)".