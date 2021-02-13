وزراء صحة التعاون الخليجى يؤكدون أهمية تبادل معلومات سلالات كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - أكد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجى أهمية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء فيما يخص السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها بكل دولة ومدى فعالية فحوصات بى سى أر (PCR) لتشخيص الفيروسات المتحورة، ومشاركة معلومات اللقاحات التى يتم تسجيلها ومدى فعالية اللقاحات المستخدمة مع مختلف الأعمار والتحورات والأعراض الجانبية التى يتم رصدها.





وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن ذلك جاء خلال ترؤس فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة البحرينية ورئيس الدورة الحالية الاجتماع الاستثنائى الرابع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، والذى عقد عبر تقنية الاتصال المرئى، بحضور وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، وبمشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف، والمدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمرض فيروس كورونا والحد من انتشاره، واستمرار التنسيق والتعاون لتوحيد الجهود فى دول المجلس لمجابهة الجائحة.

وخلال الاجتماع، أشاد الوزراء بالعمل الخليجى المشترك، وجهود اللجان بكافة مستوياتها العاملة تحت مظلة مجلس التعاون، وسعى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لتعزيز العمل الخليجى المشترك.

واستعرض الاجتماع الوضع الراهن لكل دولة وتوضيح الإجراءات الاحترازية التى تم تطبيقها للتعامل مع تزايد الحالات وتجنب الدخول بموجة ثانية، كما تم استعراض تحديثات عن التحورات الجديدة للفيروس وفعالية اللقاحات للوقاية منها ومن ثم اعتمد الوزراء عدد من القرارات، أهمها تكليف المختصين فى الفيروسات بالدول الأعضاء للقيام بدراسة التسلسل الجينى لفيروس كوفيد 19 الموجود بدول المجلس والاستفادة من مختبرات الدول الأعضاء قدر الإمكان ويتم رفع مخرجات الفريق للجنة وكلاء الوزارة.

كما تمت الموافقة على اعتماد الدليل الخليجى لتشخيص وعلاج كوفيد 19 "النسخة الثانية"، والتأكيد على استمرارية علاج مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بالمجان فى حال تشخيص مرض كوفيد-19 فى أى من دول المجلس.