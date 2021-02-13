جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية(إن إتش كيه)، أن المصابين يتلقون العلاج فى أحد المستشفيات عقب إصابتهم بجروح فى رؤوسهم أو أقدامهم، ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامى) فى أعقاب وقوع الزلزال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أعداد المصابين فى مقاطعة فوكوشيما اليابانية جراء الزلزال إلى 15 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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