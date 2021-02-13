نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر لتر البنزين في الكويت فبراير 2021 بعد مراجعه شركة البترول الكويتية الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر لتر البنزين في الكويت 2021 يرغب الكثير من مواطني دولة الكويت والمقيمين بأراضيها في معرفة سعر لتر البنزين في الكويت فبراير 2021 حيث يعتبر من أهم الأمور التي تشغل بال كافة المقيمين بالأراضي الكويتية لتحديد الميزانية الخاصة باستهلاك البنزين أثناء استخدام سياراتهم للتنقل داخل الدولة، ويتم تحديد أسعار البنزين والبترول بالكويت بصورة شهرية ضمن عدد من الدول العربية التي تعمل على تغيير أسعار المواد البترولية شهريًا، كما يشكل سعر البنزين حالة من القلق لدى المواطنين والذي يتأثر حسب عدد من العوامل الداخلية والخارجية المختلفة وعلى رأسها سعر النفط العالمي والاقتصاد الخاص بالدولة.

سعر لتر البنزين في الكويت 2021

كانت دولة الكويت قد ثبتت سعر التصدير للخام الكويتي لشركات التكرير الأسيوية، وذلك في شهر مارس الماضي حيث جاء سعر برميل فوق المتوسط لخام عمان 65 سنتًا في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، بينما تم تحديد سعر بيع خام الكويتي الخفيف 60 سنتًا في نفس الشهر، وقد شهد سعر لتر البنزين في الكويت في شهر فبراير الجاري ثباتًا على نفس الأسعار التي جاءت في شهر يناير الماضي، حيث أعلنت الدولة عن سعر البنزين الممتاز بقيمة 105 فلس والذي يساوى 0.345 دولار، كما تم تثبت سعر البنزين عند 85 فلس بقيمة 0.279 دولار.

شركة البترول الكويتية الوطنية

تم إنشاء شركة البترول الوطنية الكويتية في عام 1960 وتخصصت الشركة في إنشاء وتشغيل محطات الوقود المختلفة بدولة الكويت بالإضافة إلى صيانة تلك المحطات، وقامت الشرمة في عام 1961 بالإعلان عن انشاء دائرة التسويق المحلي، وقد وصل عدد المحطات بدولة الكويت في عام 2004 إلى 119 محطة نفط بمختلف المدن والمحافظات، وتعمل الشركة على توفير الخدمات البترولية من ديزل وجازولين بكافة أنواعه لجميع المركبات، كما تقدم الخدمات العديد من الخدمات الأخرى ومنهم تبديل الزيت أو غسيل السيارات بالكامل وغيرهم.

سعر لتر الديزل في الكويت

شهد سعر الديزل في دولة الكويت أيضًا ثباتًا في الأسعار التي تم إعلانها في شهر يناير الماضي عند 115 فلسًا بواقع 0.378 دولار، ويعد سعر البنزين في الكويت أرخص أسعار الوقود في جميع دول الخليج المختلفة كما تشهد أسعار البترول في دولة الكويت ثباتًا واستقرارًا على عكس دول الخليج الأخرى.