منصة جود الإسكان خطوات التسجيل وشروط الحصول على الدعم المقدم

منصة جود الإسكان بالمملكة العربية السعودية جاء الهدف منها مشاركة الأفراد والمنظمات الأهلية والخيرية في توفير وتقديم الدعم السكني المناسب للأسر الأكثر إحتياجاً حيث يقوم برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان السعودية بالإشراف على المنصة الإلكترونية والمساعدة في تقديم وتوصيل الدعم لمن يستحق وتحقيق التطور والتعاون بين أبناء المملكة وتقديم يد العون لبعضهم.

شروط الحصول على الدعم المقدم من المنصة

تقدم المنصة العديد من خدمات الدعم السكني للمواطنين وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بجميع مناطق المملكة ويتطلب من المتقدم للحصول على الدعم توافر عدد من الشروط وهي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب ألا يكون لدي المتقدم للحصول على الدعم ملكية سكن. يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من المستفيدين من الضمان الاجتماعي بالمملكة. يجب أن يكون الشخص المتقدم مسجل بمنصة سكني. يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد أفراد الأسرة خمسة أفراد. يجب على المتقدم أن يقوم بتقديم تعريف بالراتب الذي يحصل عليه.

منصة جود الإسكان وخطوات التسجيل للحصول على الدعم

هناك عدد من الخطوات الإلكترونية التي يجب القيام بها للتسجيل بالمنصة وجاءت الخطوات كالتالي:

يتم أولاً الدخول إلى الموقع الالكتروني للمنصة

من الصفحة الرئيسية قم بالضغط على زر تسجيل حساب جديد.

قم بتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة مع التأكد من صحتها.

بعد ذلك قم بالضغط على تسجيل حساب جديد.

اطلع على طرق الدعم المقدمة وقم باختيار المناسب لك.

يتم الدخول إلى منصة جود الإسكان.

يتم الإطلاع وأخذ فكرة عن الجمعيات الأهلية المشاركة في الدعم واختيار الجمعية الاقرب إليك

تقوم الجمعية الأهلية بدراسة الحالة ومعرفة مدي الإستحقاق من عدمه.

بعد التحقق من صحة البيانات الخاصة بالحالة المتقدمة للحصول على الدعم وذلك من خلال القطاعات الحكومية يتم عرض الحالة على المنصة لحصولها على الدعم.

خطوات الاستفادة من الدعم المقدم من المنصة

هذا وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تقديم العديد من القنوات الإلكترونية لتقديم كافة الخدمات والمساعدات للمواطنين بأسهل الطرق وأبسطها كما يعد ذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.