كشف أثري مهم في مصر.. وصور لأقدم مصنع للجعة بالعالم

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، اكتشافا أثريا بمحافظة سوهاج جنوب البلاد "لما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة في العالم.
وذكرت الوزارة أن بعثة الآثار المصرية-الأميركية المشتركة والعاملة في منطقة "شمال أبيدوس" بسوهاج "توصلت إلى الكشف عن ما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة عالي الإنتاج في العالم".
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري إن المصنع يرجح أنه يرجع إلى عصر الملك نارمر، وهو من أقدم ملوك مصر الفراعنة (3273 و2987 قبل الميلاد) من عصر الأسرات المبكر.
وأضاف أن المصنع يتكون من 8 قطاعات كبيرة كانت تستخدم كوحدات لإنتاج الجعة، حيث احتوى كل قطاع على حوالي 40 حوضا فخاريا منتظمة في صفين لتسخين خليط الحبوب والماء، وكل حوض مثبت في مكانه بواسطة دعامات مصنوعة من الطين وموضوعة بشكل رأسي على هيئة حلقات.
وأشار رئيس البعثة ماثيو آدمز إلى أن الدراسات أثبتت أن المصنع كان ينتج حوالي 22400 لتر من الجعة في المرة الواحدة، وربما تم بنائه في هذا المكان بالتحديد لتزويد الطقوس الملكية التي كانت تتم داخل المنشآت الجنائزية الخاصة بملوك مصر الأوائل، إذ عُثر خلال أعمال الحفائر بتلك المنشآت على أدلة استخدام الجعة في طقوس تقديم القرابين.
يذكر أن عددا من علماء الآثار البريطانيين تمكنوا من الكشف عن هذا المصنع في بداية القرن العشرين، ولم يتم تحديد موقعه بدقة، وتمكنت البعثة الحالية من إعادة تحديد مكانه والكشف عنه وعن محتوياته.
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