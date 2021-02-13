جرحى جراء زلزال اليابان "القوي".. وانقطاع واسع للكهرباء

وقع زلزال قوي قبالة ساحل شرق اليابان، السبت، مما أدى لإصابة العشرات وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع، لكن لم تقع أضرار جسيمة على ما يبدو ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية "تسونامي".

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن ما لا يقل عن 24 شخصا أصيبوا من جراء قوة الزلزال، التي بلغت 7.3درجة وكان مركزه قبالة ساحل مقاطعة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا.

وهز الزلزال المباني لبعض الوقت عقب وقوعه في الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش).

واهتزت المنازل والمكاتب في العاصمة طوكيو على بعد مئات الكيلومترات، وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية.

وقال المتحدث باسم الحكومة كاتسو نوبو كاتو في تصريحات للصحفيين بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن الكهرباء انقطعت عن نحو 950 ألف منزل.

ويبدو أن انقطاع الكهرباء تركز في شمال شرق اليابان بما في ذلك فوكوشيما والمقاطعات المجاورة.

وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية التي تملك محطتي الطاقة فوكوشيما داييتشي ودايني والمحطة النووية كاشيوازاكي-كاريوا إن المحطات الثلاث لم يحدث بها خلل.

وقالت الشركة أيضا إنه لا يوجد تغيير في مستويات الإشعاع حول محطاتها

وقال كاتو إنه لا خلل في منشأتي فوكوشيما دايني وأوناجاوا النوويتين.

ووقع الزلزال قبالة فوكوشيما قبل أسابيع فقط من مرور 10 سنوات على زلزال 11 مارس 2011، الذي دمر شمال اليابان وتسبب في تسونامي ضخم أدى إلى أسوأ أزمة نووية في ربع قرن وكان قد تركز على منشأة داي-إتشي.

وتقع الزلازل بشكل متكرر في اليابان وهي واحدة من أكثر المناطق النشطة زلزاليا في العالم، حيث يقع في اليابان 20 بالمئة من الزلازل التي تبلغ قوتها ست درجات أو أكثر.