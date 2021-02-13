حريق ضخم يلتهم سوقا سوداء للمشتقات النفطية فى صنعاء

جدة - نرمين السيد - اندلعت حرائق هائلة، اليوم السبت، فى سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية، شمال شرقى العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثى الانقلابية، مسفراً عن خسائر مادية وبشرية.





وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، فإن الحريق تسبب بإصابة أربعة أشخاص، واحتراق سيارة ودراجتين ناريتين، إلى جانب احتراق كميات كبيرة من البنزين. وأوضحت أن الحريقا الذى اندلع فى سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية فى صنعاء، أعقبه انفجاران مدويان ناتجة عن تفجر خزانات الوقود، الواقعة جوار مركز المعاقين والمركز المجتمعى للنازحين فى منطقة صرف. وتزايدت حوادث الحرائق فى السوق السوداء، المخصصة لبيع المشتقات النفطية، التى تديرها وتشرف عليها قيادات من الميليشيا الحوثية، وتخزن كميات كبيرة من المشتقات النفطية بطرق غير آمنة وسط الأحياء السكنية. ويأتى ذلك وسط استمرار أزمة الوقود التى تشهدها أغلب المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية.

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