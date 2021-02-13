الأمم المتحدة: 12.4 مليون شخص فى سوريا يكافحون للعثور على الطعام

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البرنامج جيسيكا لوسون، فى تصريح نقلته قناة العربية الإخبارية اليوم السبت، "إن الرقم يعنى أن 60% من السكان فى سوريا يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائى، وذلك بناءً على نتائج تقييم أجرى فى أواخر عام 2020".

وأفادت لوسون، بأن المزيد من السوريين ينزلقون إلى براثن الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائى أكثر من أى وقت مضى، متابعة: "من المثير للقلق أن الوجبة الأساسية أصبحت الآن بعيدة عن متناول غالبية العائلات".

وأضافت أن الوضع الاقتصادى فى سوريا يتسبب بضغوط هائلة على العائلات التى لم يبق لها شيء بعد سنوات من الصراع، ويعتمد الكثير منها بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.