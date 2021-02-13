جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، فإن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لفض التجمع الذى شارك فيه عدة مئات من الأشخاص فى نيقوسيا. ونقل شخص واحد إلى المستشفى، قال إن "الشرطة ضربته على رأسه"، وكانت السلطات القبرصية قد حظرت التجمعات فى ظل القيود المفروضة، منعا لانتشار فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على قيود كورونا فى قبرص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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