جدة - نرمين السيد - وطالب عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، بمحاكمة قائد سلاح الجو فى الحرس الثورى الإيرانى، إبان انفجار الطائرة. وكانت صواريخ الحرس الثورى استهدفت الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، صباح الأربعاء 8 يناير 2020، بعد دقائق فقط من إقلاعها من مطار طهران الدولى، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الـ 176، بمن فيهم 15 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عامًا، وطفل رضيع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتجاجات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية فى إيران أمام محكمة طهران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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