اتفاق بالشيوخ الأمريكى على تجاوز استدعاء شهود ومواصلة مساءلة ترامب

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، أعلن الجانبان الاتفاق خلال جلسة علنية لمجلس الشيوخ الذى يحاكم ترامب منذ الثلاثاء بتهمة "الحض على التمرد".

وكان المدعون الديموقراطيون أعلنوا فى وقت سابق أنهم يرغبون فى الاستماع الى شهادة النائبة الديموقراطية جايم هيريرا بوتلر، الأمر الذى كان سيطيل أمد المحاكمة، وتم التوافق على تحويل شهادتها لبيان.

وصوّت مجلس الشيوخ لصالح الاستماع لشهود، الأمر الذى سيؤدى إلى تأخر أمد المحاكمة وبالتالى تأخر نتائجها.

يأتى ذلك مع إعلان زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ ميتش مكونل بأنه سيصوت لتبرئته، وبحسب مكونل فالمحاكمة هدفها عزل رئيس، لكن ترامب لم يعد فى السلطة وبالتالى فإن المحاكمة تفتقر إلى الأسس القانونية لذلك.

وبتصويت ماكونل للتبرئة من المتوقع أن ينضم له غالبية الجمهوريين وبذلك لن يكتمل العدد المطلوب للإدانة وهو سبعة وستون صوتا.

وقرر المدعون الديمقراطيون استدعاء شاهدة من الجمهوريين، وقال فريق الدفاع عن ترمب: "سنستدعى الكثير من الشهود أمام مجلس الشيوخ".