غضب في المغرب بعد بث قناة جزائرية محتوى مسيئا للملك محمد السادس

أفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن مواطنين مغاربة دعوا إلى قطع العلاقات مع الجزائر واستدعاء سفيرها بالرباط، ردا على إساءة قناة "الشروق" الجزائرية للملك محمد السادس، على حد قولهم.

وأضاف الموقع المغربي أن قناة "الشروق" تطاولت في برنامجها "ويكند ستوري" على شخص الملك محمد السادس عبر تجسيده في دمية كرتونية.

وأظهرت قناة "الشروق" الجزائرية يوم الجمعة عبر برنامج "ويكند ستوري" الملك محمد السادس على "شكل دمية كرتونية، أجرى معها مقدم البرنامج حوارا افتراضيا حول استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بشكل يثير السخرية"، وفق الإعلام المغربي.

وأشار الموقع المغربي إلى أن هذا التطاول على الملك محمد السادس يأتي في سياق حملة ممنهجة يقودها الإعلام الرسمي الجزائري، منذ نجاح المغرب في تحرير معبر الكركرات الحدودي وطرد جبهة البوليساريو، مضيفة أن "حدة الحملة العدائية زادت بعد اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء".

واعتبر معلقون مغاربة أن القناة الجزائرية ابتعدت في هذه الحلقة عن البرامج السياسية الساخرة المقبولة، وعمدت إلى الإساءة بطريقة وصفوها بالـ"وقحة" إلى العاهل المغربي، فيما قال آخرون إن هذه الإساءة تتجاوز كل اللباقة وكل الأعراف التي كان من المفروض استحضارها قبل القيام بمثل هذا الفعل المرفوض.

وأضاف آخرون أن الجزائر تحرص دائما على تجسيد المغرب كبلد عدو لإلهاء الشعب الجزائري عن قضاياه الرئيسية، خصوصا في ظل التطاحنات السياسية التي يواجهها البلد على مستوى أعلى هرم في السلطة.

وذكر موقع "هسبريس" أن مجموعة من المغاربة وحدوا صورة "البروفايلات" على صفحاتهم الخاصة على موقع "فيسبوك" بصور الملك محمد السادس، مرفقة بتعاليق من قبيل "التطاول على رموز البلاد خط أحمر" "ولا عزاء للحاقدين” "وكلنا مع الملك محمد السادس".

من جهة أخرى أعرب كل من النجمين المغربيين سعد لمجرد وأسماء المنور عن استيائهما الشديد على ما أقدمت عليه قناة "الشروق" الجزائرية.