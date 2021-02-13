سفارة البحرين في طوكيو تطمئن على سلامة رعايا المملكة بعد زلزال اليابان

قامت سفارة مملكة البحرين في طوكيو بالتواصل مع كافة المواطنين البحرينيين المتواجدين في اليابان للاطمئنان على سلامتهم إثر الزلزال القوي الذي ضرب منطقة فوكوشيما باليابان، اليوم السبت، مؤكدة عدم وجود أي متضرر من بينهم، وداعية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والقوانين التي وضعتها السلطات اليابانية حفاظًا على سلامتهم.
وأعلنت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، أنها تجري فحصًا لمحطة "فوكوشيما-1" النووية، بعد تعرض منطقة فوكوشيما شمال شرقي البلاد لزلزال قوي بلغت قوته 7.1 ريختر.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، كاتسونوبو كاتو، خلال مؤتمر صحفي، إنه لم يتم رصد أي حالات طارئة في محطتي "فوكوشيما-2" و"أوناجاوا" بسبب الزلزال.. أما الوضع في محطة "فوكوشيما-1" (التي تسبب تأثرها بالزلزال الكبير في 11 مارس 2011 في وقوع كارثة جسيمة)، فقال المسؤول إنه يتم توضيحه حاليا، وأفادت قناة "إن.إتش.كي" اليابانية أنه لم يتم رصد أي حالات طوارئ فيها أيضا.
وذكرت وكالة "كيودو" الإخبارية أن الزلزال خلف 8 مصابين، معظمهم بسبب سقوطهم، دون ورود تقارير عن وقوع ضحايا.
وكانت الحكومة اليابانية قد أكدت انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 950 ألف منزل، جراء الزلزال القوي الذي ضرب فوكوشيما شمال شرق البلاد.
وأكد كاتسونبو كاتو المتحدث باسم الحكومة اليابانية انقطاع الكهرباء عن 950 ألف منزل في البلاد بسبب الزلزال، كما نقل عدد من الإصابات إلى المستشفيات، وفقا لصحيفة "جابان تايمز".
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