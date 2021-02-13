وزير في حكومة ماكرون يتوقع فوز لوبان بانتخابات الرئاسة الفرنسية

توقع وزير المالية الفرنسي برونو لومير فوز زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بانتخابات الرئاسة الفرنسية المقرر لها في 2022.
وقال لومير في حوار مع قناة "بي إف إم تي في" إن انتخاب مارين لوبان في 2022 أمر محتمل، مضيفا "أنه احتمال سياسي ويجب محاربته ومعارضته من خلال الأفكار والقناعات والنتائج".
وأكد الوزير الفرنسي دعمه للرئيس إيمانويل ماكرون خلال الانتخابات المقرر لها العام المقبل، قائلا إنه يتمنى أن يترشح ماكرون ويعاد انتخابه.
ووجه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي انتقادات لسياسات زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني خاصة أنها تعارض فكرة منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي.
كانت لوبان هزمت في انتخابات 2017 أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفارق كبير، لكن استطلاعات الرأي الحديثة تشير إلى أنها ستكون منافسا شرسا لماكرون في انتخابات 2022.
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