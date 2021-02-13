جيش ميانمار يشن حملة اعتقالات ضد مؤيدي الاحتجاجات

أمر جيش ميانمار، باعتقال عدد من المؤيدين للاحتجاجات الرافضة للانقلاب العسكري في البلاد؛ وذلك بعد اتساع رقعة المظاهرات عقب استيلاء الجيش على السلطة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" أن قائد انقلاب ميانمار، الجنرال مين أونج هلاينج، أصدر أوامر بتعليق قوانين حماية خصوصية وأمن المواطنين؛ ما يسمح للقوات بشن اعتقالات واسعة ضد المحتجين.

وعلق الجيش العمل بتلك القوانين والتي تلزم السلطات بالحصول على أمر قضائي لاحتجاز الأشخاص أكثر من 24 ساعة أو تفتيش المنشآت الخاصة أو القيام بعمليات مراقبة.

وأفادت وسائل إعلامية بأن جيش ميانمار اعتقل 7 من المؤيدين البارزين للمظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري واعتقال الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي.

وتدخل ميانمار اليوم الثامن لأكبر احتجاجات في تاريخها تقريبا، عقب استيلاء الجيش على السلطة وحل الحكومة بحجة تزوير الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي.