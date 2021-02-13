شاهد.. زحام وفوضى داخل مطار في موسكو بعد إلغاء أكثر من 40 رحلة

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت، بأن مطار دوموديدوفو، في العاصمة الروسية موسكو، شهد زحامًا وفوضى بين المسافرين؛ بسبب تأجيل موعد رحلاتهم، نظرًا للظروف الجوية السيئة.

وقالت الوكالة، إنه تم تأجيل أكثر من 40 رحلة جوية، الأمر الذي أدى إلى تجمع المئات في غرف الانتظار، وامتلاء جميع المقاهي والمطاعم، وجلوس الركاب على الأرض ولجوء بعضهم إلى النوم داخل صالات المطار.

من جانبها وخلافًا لما تظهره اللقطات المصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية أن مطارات موسكو تعمل بشكل طبيعي في ظل الأحوال الجوية السيئة التي تمر بها البلاد.

وتمر موسكو بظروف جوية غير مسبوقة، حيث أكد خبراء الأرصاد الجوية في روسيا، أن البلاد تشهد عواصف ثلجية قوية لأيام.