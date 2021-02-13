خطوات استرجاع تأمين تكافل الراجحي، تعتبر شركات التأمين العاملة الموجودة داخل المملكة من أهم الشركات المعروفة داخل البلاد وتكون تابعة لمجموعة الراجحي بالمملكة حيث تعتبر هذه الشبكة تقوم بتقديم أفضل الحلول البسيطة للحصول على احتياجات التأمين للعملاء، بجانب أنها تقوم متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتقوم بتثبيت تقديم العديد من الخدمات التأمينية، لهذا سوف تعرف من خلال السطور القادمة على طريقة استرجاع تأمين تكافل الراجحي وخطوات إلغاء الطلب.

طريقة استرجاع تأمين تكافل الراجحي

أولا يتم زيادة العميل لمكاتب الشركة الموجودة في أنحاء المملكة السعودية يبدأ تقديم طلب إلغاء التأمين واسترجاع المبلغ بعد ذلك يقوم الشخص المؤمن عليه بإرجاع جميع قروض التأمين التي قد تحصل عليها قبل ذلك من الشركة مع وثيقة التأمين بجانب وجود وثيقة طلب الإلغاء، بعد ذلك يتم البدء في مراجعة الطلب من قبل الشركة لمدة 15 يوم على الأقل

بعد ذلك سوف تقوم الشركة بدفع جزء من الاشتراك الخاص بحساب هذا العميل الذي تم تسجيله لديه بعد ذلك يقوم يتم تسليم هذا الشخص المؤمن عليه وثيقة إلغاء التأمين مع الشركة هو دفع باقي المبلغ بعد مراجعة جميع البيانات.

طلب إلغاء تأمين تكافل الراجحي

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة الرسمية للشركة واختيار إلغاء التأمين بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب الرسمي التابع للشركة وإضافة جميع البيانات المحددة والمطلوبة والتي تتضمن الاسم ورقم الهوية الوطنية ثم تبدأ بكتابة نوع الخدمة أو التأمين وتضيف البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم تبدأ بكتابة رقم وثيقة التأمين وتتأكد من كتابته بشكل صحيح

وتحدد المدين وفي الخط والأخيراً تقوم بـ إضافة رقم الجوال المسجل في الشركة بعد التأكد من كتابة جميع البيانات بشكل صحيح تقوم بالموافقة على طلب من قبل الشركة، وسوف يتم التواصل معك بعد ذلك لكي تتمكن من الحصول على جميع الأوراق الخاصة بالشركة بعد أن تم التأمين ودفع المبلغ المالية في حسابك.