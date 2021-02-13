وزارة التعليم بالمملكة تنهي إجراءات ترقيات أكثر من 12 ألف موظف موظف، قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بتوضيح أنه يتم الانتهاء من جميع إجراءات ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة بالمملكة السعودية وذلك على حسب اللائحة التنفيذية الخاصة بالموارد البشرية، وهذا الأمر كان قبل إعلان الترقية في تاريخ الوزارة

وتم الإعلان بشكل رسمي عن الانتهاء من إجراءات جميع الموظفين على السلم الوظيفي لجميع الإداريين والإداريات في ديوان الوزارة وتشمل أيضا إدارات ومكاتب التعليم في المدارس والملحقيات وذلك على حسب الشروط والإجراءات التي تم تحديدها من قبل الوزارة، وذلك تنفيذ اللائحة التابعة للموارد البشرية والتي تتضمن أن يتم تحقيق العدالة بين المتقدمين في المفاضلة و عملية الترشيح.

ترقية وزارة التعليم للموظفين

قامت الوزارة بتوضيح أن عدد الترقيات التى تم الإعلان عنها لأول مرة يحدث في تاريخ الترقية وهذا الأمر يشمل الاهتمام الكبير الذي تقوم به الوزارة بجميع الاداريين والاداريات، وذلك نظرا لوجودهم المميز والقوي في العملية التعليمية وهذا للعمل على زيادة التحفيز ورفع كفاءة العمل في المنظومة التعليمية يتم الاستماع في تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية وفقا لرؤية المملكة السعودية 2030.

حيث أكدت الوزارة أن الترقيات تتضمن كافة الشروط التى تم الإعلان عنها وتم ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة بالمملكة السعودية في هذه الوظائف وسوف تستمر عملية الترقية للجميع بشكل منتظم.

التعليم تعتمد ترقية الموظفين

بينما أوضحت الوزارة أن جميع المعايير التي تتعلق بالترقيات تم العمل عليها تهيئة البنية تحتيها لبناء المنظومة داخل نظام فارس، وبالتالي سوف يتم مراجعة والعمل على تطوير جميع الإجراءات التي تتعلق بالمفضله والترقيات من قبل اللجان أصحاب الصلاحية موضحا أنه سوف يتم إرسال رسائل نصية على الهواتف بعد إصدار القرار من خلال نظام فارس الإلكتروني.