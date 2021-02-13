التسجيل في توكلنا برقم الحدود وخطواته 1442 وإضافة تابع عبر المنصة

التسجيل في توكلنا برقم الحدود والخطوات الخاصة بالتسجيل في المنصة لعام 1442 وكيف يتم إضافة تابع من خلال الخطوات الخاصة التي يتم إتباعها من خلال منصة تطبيق توكلنا ويتم أيضاً من خلال الموقع الرسمي للمنصة وعبر رابط تحميل توكلنا يتم التسجيل عبر خطوات وبيانات يتم طبلها عبر المنصة ويتم تسجيلها بعناية كما هو مطلوب عبر المنصة كما يمكن لأي مواطن لا يملك حساب عبر المنصة الدخول علي توكلنا تسجيل جديد ويتم تسجيل البيانات الخاصة به حتي ما يستطيع القيام بخطوات إضافة تابع التي سوف نتعرف عليها في هذا المقال بجميع خطواتها ومن خلال تسجيل دخول يتم التعرف علي ما هي الخطوات التي يتم إتباعها لما هو مطلوب تقديمه من خدمات خاصة بالمنصة عبر الموقع الرسمي لها .

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص في التسجيل في توكلنا ويتم تحميل التطبيق أولاً حتي ما يمكنك إضافة التابع . يتم من خلال المنصة اختيار القائمة الخاصة بكلمة التسجيل جديد أذا ما كان ليس هناك امتلاك لحساب علي الموقع . تسجيل الدخول ومن بعدها يتم التسجيل لكافة البيانات التي يتم طلبها من المنصة المتعلقة بالبيانات الشخصية الخاصة بك . الموقع الرسمي ومن خلاله يتم الضغط علي الزر الخاص بالموافقة علي كافة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع . و من خلاله يتم تسجيل كافة البيانات التي يتم طلبها الخاصة بتسجيل التابع علي المنصة الخاصة بالتطبيق . يتم التسجيل يتم من خلاله إرسال الرمز الخاص بالتسجيل علي الهاتف الخاص بالشخص المسجل علي المنصة . ومن بعد أن يتم إرسال الرمز في الخطوة السابقة يتم وضعه في القائمة الخاصة به علي الموقع . يتم من خلاله أكمال كافة البيانات المطلوبة والإجابة علي كل الأسئلة المحددة علي الموقع الخاصة بالصحة في الخطوة الأخيرة يتم الضغط علي كلمة تسجيل بعد الانتهاء من كافة التسجيل المتعلقة لهذا الشأن .

برنامج توكلنا وعن طريق الحساب الخاص بولي الأمر يتم تسجيل الدخول علي الحساب الخاص به .

و يتم تسجيل الرقم الخاص بالشخص والخاص بالحدود والذي سبق وأن تم أستلامه .

توكلنا تسجيل جديد الخاص برقم الحدود ويتم تسجيل كلمة السر التي يستخدمها المستخدم علي المنصة .

تطبيق توكلنا تسجيل ويتم بعد ذلك الضغط علي كلمة تسجيل الدخول .

رابط تحميل توكلنا وأرسل سابقاً للمستخدم رمز التحقق المتغير برسالة نصية علي الهاتف الخاص بالشخص ويتم استخدامه .

من خلال الدخول علي التطبيق من خلاله يتم الضغط علي الأيقونة التي تحتوي علي كلمة حسابي .

يتم بعد الخطوة السابقة أختيار الأفراد الذين في الأسرة أو المكفولين .

يتم التسجيل لكافة البيانات التي تتعلق بأي فرد مراد أن يتم تسجيله علي المنصة عبر الرابط الرسمي .

يتم بعد الخطوات السابقة الضغط علي كلمة “حفظ” وذلك لكي ما يتم حفظ كافة البيانات التي تم إدخالها علي الموقع .

بعد كل الخطوات السابقة وإتباعها بعناية تكون قد انتهيت من إضافة التابع لك علي المنصة الرسمية للموقع .

التسجيل في توكلنا برقم الحدود وخطواته لعام 1442 وكيفية إضافة التابع من خلال الموقع الرسمي للمنصةكيف يتم إضافة التابع علي المنصة من خلال الرابط الرسمي للتطبيق

التسجيل في توكلنا برقم الحدود وكافة البيانات التي يتم طلبها علي المنصة تم شرحها عاليه وأيضاً تم التوضيح كيف يتم إضافة التابع سواء كان من أفراد الأسرة أو من الأفراد المكفولين لرب الأسرة وللمزيد لما يتعلق بالأمر يتم الدخول علي الموقع الرسمي للمنصة ويتم التعرف علي المزيد أو الأسئلة التي تشغل أي مواطن وييد الإجابة عليها سوف يجدها علي الموقع .