أحدث أسعار البنزين في السعودية شهر فبراير 2021

أحدث أسعار البنزين في السعودية، الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يقومون بمتابعة أسعار البنزين في السعودية، والتي تقوم بإعلانها شركة أرامكو للبنزين وتقوم بتقديم قائمة تشمل أسعار البنزين في كل شهر ببداية كل شهر ميلادي، لذلك يقوم المواطنون بمتابعتها للتعرف على التسعيرة الجديدة.

أسعار البنزين لشهر فبراير في السعودية 2021

قامت شركة أرامكو بالإعلان عن أسعار البنزين لهذا الشهر شهر فبراير والذي تم البدء على العمل بتلك الأسعار منذ يوم الخميس الماضي الموافق الحادي عشر من فبراير وذلك حتى تاريخ العاشر من شهر مارس القادم، والجدير بالذكر أن الأسعار القديم تشهد ارتفاع بسيط عن الشهر السابق وهي:

لتر بنزين 91 سعره 1.81 ريال سعودي.

لتر بنزين 95 سعره 1.94 ريال سعودي.

لتر كيروسين سعره 0.70 ريال سعودي.

لتر البترول المسال سعره 0.75 ريال سعودي.

لتر الديزل سعره 0.52 ريال سعودي.

وهذه هي أحدث الأسعار للبنزين في المملكة العربية السعودية لشهر فبراير وفقًا لإعلان شركة أرامكو، التي تقوم بتعديل تلك الأسعار نتيجة لبعض إجراءات الحوكمة على تعديل الأسعار الخاصة بمنتجات الطاقة، كما أن تلك الأسعار ليست ثابتة بين الارتفاع أو الانخفاض نتيجة للتغير المستمر الحادث بين التصدير إلى الأسواق العالمية من قبل السعودية.

حيث أن شركة أرامكو هي من شركات إنتاج البنزين والغاز والكثير من مجالات الطاقة الأخرى ومتواجدة بداخل المملكة العربية السعودية، وتقوم الشركة بدورها في الإشراف على أعمال النفط العامة في الكثير من مناطق المملكة العربية السعودية، لذلك هي المسئولة عن تعديل أسعار البنزين في السعودية.

رابط أسعار البنزين من شركة أرامكو

قامت شركة أرامكو السعودية بإطلاق رابط مخصص مباشر من خلال صفحتها الرسمية، يسمح بمتابعة التحديثات التي تخص أسعار البنزين الجديدة ، حيث يمكن زيارة الرابط بشكل مباشرة للتعرف على آخر تحديثات أسعار النفط في السعودية.