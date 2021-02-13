طريقة تقديم النساء في جامعة الملك فهد على رتبة جندي أول

تقديم النساء في جامعة الملك فهد لرتبة جندي أول، نتيجة للإعلان عن الكثير من الوظائف في القطاع العسكري للنساء، هناك الكثير من عمليات البحث التي تدور عن تلك الأعمال الشاغرة للنساء في المملكة العربية السعودية في القطاع العسكري.

معلومات عن جامعة الملك فهد الأمنية

هي جامعة تبع وزارة الداخلية في السعودية، تقوم بمساعدة الأفراد من كلا الجنسين على التدريب بشكل عسكري جيد ومناسب، حتى يتمكنوا من المشاركة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، لذلك فهي من الجامعات الهامة في المملكة العربية السعودية.

التقديم في جامعة الملك فهد الأمنية للنساء

قامت كلية الملك فهد بالإعلان عن فتح باب التسجيل في الجامعة لتسجيل النساء في التدريب على وظيفة رتبة جندي أول، حيث أن تخصصات جامعة الملك فهد الأمنية هي لرتبة جندي أول:

إما الحصول على دبلوم عامين أو أكثر، وذلك للتخصصات: صيدلية أو لغة إنجليزية أو تمريض. أو الحصول على دبلوم عام واحد أو أكثر وذلك لتخصص مساعد طبيب أسنان.

الشروط المطلوبة للتسجيل في جامعة الملك فهد الأمنية

قامت جامعة الملك فهد بوضع بعض الشروط اللازم توافرها في المتقدمة، وهي شروط التقديم في جامعة الملك فهد:

المتقدمة يجب أن تكون حاملة الجنسية السعودية، ولكن يتم استثناء من كانت مع والدها أثناء تأديته لخدمته العسكري خارج البلاد.

الحصول على شهادة الدبلوم أو ما يفوقها للتخصصات السابق ذكرها.

تمتع المتقدمة بالسيرة والسمعة والسلوك الحسن وعدم وجود أي أحكام عليها.

عدم التعيين المسبق للمتقدمة في أحد الوظائف العسكرية مسبقًا، أو أن يتم إنهاء الخدمة العسكرية لها لأي سبب كان.

توافق طول ووزن المتقدمة وفق اللاپحة الطبية.

في حالة كانت متزوجة يجب أن يكون سعودي.

امتلاكها لبطاقة تسجيل مهني ووجود شهادة تصنيف مؤهل صحي من الهيئات السعودية.

كيفية التقديم في جامعة الملك فهد

بعد التعرف على الشروط الموضوع للتقديم في جامعة الملك فهد الأمنية، يمكن الآن التعرف على طريقة التقديم في جامعة الملك فهد الأمنية من خلال الخطوات التالية:

فتح بوابة أبشر الخاصة بالتوظيف. من أعلى الصفحة يتم النقر على الإعلانات الوظيفية المتاحة. وبعد ذلك تحدد الوظيفة المناسبة حسب التأهيل. ومن ثم تسجل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.