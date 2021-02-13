عاجل.. براءة ترامب من التحريض على العنف فى أحداث الكونجرس

جدة - نرمين السيد - ويحاكم الكونجرس الأمريكى، الرئيس السابق ترامب بتهمة التحريض على العنف فى الأحداث غير المسبوقة فى تاريخ الولايات المتحدة واقتحام مبنى الكابيتول. وجاءت براءة ترامب من تهمة التحريض على التمرد، لعدم تصويت الأغلبية المطلقة بإدانته، حيث صوت 57 من بين 100 عضو فى مجلس الشيوخ لصالح إدانة ترامب.

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