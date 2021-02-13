وزراء الداخلية العرب يدينون العمليات الإرهابية للحوثى تجاه السعودية

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جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، أكد بيان وزراء الداخلية العرب، أن أعمال الحوثى الإرهابية تدل على المنهج العدائى للجماعة ومن يقف خلفها.
وشدد وزراء الداخلية العرب، على موقفهم الداعم للسعودية "نقف مع السعودية فى كل الإجراءات التى تتخذها ضد اعتداءات الحوثى".
وأشار وزراء الداخلية العرب، إلى أن عمليات ميليشيا الحوثى الجبانة تستهدف المدنيين وطرق الملاحة الدولية.
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